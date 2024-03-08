Van\'da Kadın Acil Tıp Teknikerleri Hastaların Hayatını Kurtarmak İçin Zamanla Yarışıyor

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Van'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın acil tıp teknikerleri, diğer ekip arkadaşlarıyla vakalara zamanında müdahale ederek hastaların yaşama tutunmalarını sağlamak için zamanla yarışıyor.

112 Acil Çağrı merkezlerine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, ambulanslarla en geç 90 saniyede istasyonlardan ayrılarak göreve çıkıyor.

En kısa sürede hasta ve yaralılara ulaşmak için ekip arkadaşlarıyla fedakarca görev yapan kadın acil tıp teknikerleri, tıbbi cihaz ve ekipmanlarıyla gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Paramedik Eylül Yavuz, gazetecilere, 15 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Görev sırasında birçok zorluk yaşadıklarını ancak kadınların her şeyin üstesinden gelebildiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Vakaya gittiğimiz zaman bazı hasta yakınları bizim müdahale edemeyeceğimizi düşünüyorlar. Kadınların istediği zaman yapamayacağı şey yoktur. Kadınlar olarak bu mesleğe daha duygusal yaklaşıyoruz. Hastanın yeri geliyor annesi ve kardeşi oluyoruz. Yaşlı hastalarımızda, gebelerde ve çocuklarda daha dikkatli davranıyoruz. Anne olan çalışanlarımız var, çocuklarını evde bırakıyorlar ve 24 saat nöbette kalarak hayat kurtarmak için çaba gösteriyorlar."

Gülfidan Yeşer ise çok sevdiği mesleğini 7 yıldır yaptığını belirterek, "Bu meslekte vicdan ön planda. Gittiğimiz vakalarda hasta ve yaralıların ailesi gibiyiz. Olay yerine gittiğimizde hasta yakınlarının daha sakin ve duyarlı olmasını istiyoruz. Mesleğimde geçirdiğim her dakika bana daha fazla duygu katıyor. İlçede çalışırken bir hastanın doğumu ambulansta gerçekleşmişti. Doğum sonrası bebeği kucağıma aldıktan sonra annenin elini tuttum ve aramızda güçlü bir bağ oluştu. Anne, benim ismimi doğan kızına vermişti. Bu unutulmaz bir andı." ifadelerini kullandı.