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Van'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Van'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, 2'si ağır olan yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van\'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
22.01.2024 - 18:57,
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Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Van-Doğubayazıt kara yolu Açıkyol Mahallesi mevkisinde 25 ACT 132 plakalı kamyonet, 65 EF 782 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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