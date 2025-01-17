Van'da Kapanan Yollar Açıldı

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Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kar nedeniyle 30 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Kar yağışının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri, 28 yerleşim yerine ulaşımı sağladı.

Ekipler, kapalı olan 2 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.