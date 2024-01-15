 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede hasta hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede hasta hastaneye kaldırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki erkek hasta, ekiplerin çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen paletli ambulansla mahalleye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede hasta hastaneye kaldırıldı
15.01.2024 - 16:19,
Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 65 yaşındaki erkek hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İslam Mahallesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Hasta için yola çıkan ambulans, kapanan yolda ilerleyemeyince bölgeye paletli ambulans yönlendirdi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı bölgede güçlükle mahalleye giden ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede hasta hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:11:02. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede hasta hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement