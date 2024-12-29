Van\'da Kar Yağışı 163 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı

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VAN'da kar yağışı nedeniyle 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 2 gün önce kent merkezinde etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 68 mahalle ve 95 mezra olmak üzere 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bu arada karla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve sis nedeniyle Van- Hakkari kara yolunun bazı noktalarında araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu açıp, tuzlama çalışması yapmasının ardından araçlar kurtarıldı.