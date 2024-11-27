Van\'da Kar Yağışı Sonrası 158 Yerleşim Yeri Yolu Açılacak

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Van'da kar yağışı sonrası kapanan 158 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatılırken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Kentteki 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme aracının da kullanıldığı çalışmalarda, buz tutan cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışması da yapıldı. İlçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmalar Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, Sıhke, Zübeyde Hanım, Hacıbekir, Kale Yolu ve Erek Dağı caddelerinde yürütüldü. Kar küreme aracı ve iş makineleri ile belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı.

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN -