 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, şehir merkezinde ve uzak mahallelerde büyüleyici manzaralar oluşturdu. Karla bütünleşen evler ve beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, dronlarla çekilen görüntülerle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Van\'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
30.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

VAN - Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı merkeze uzak mahalle yollarını ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar bütünleşen evler dronla seyrine doyum görüntülerin çıkmasında neden olurken, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika


17:32
Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27
Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18
TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:54
Gazze'de insani kriz: Filistinliler açlıktan ölmemek için ot yiyor Gazze'de insani kriz: Filistinliler açlıktan ölmemek için ot yiyor

Son Dakika
17:32 Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27 Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18 TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:54 Gazze'de insani kriz: Filistinliler açlıktan ölmemek için ot yiyor
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 18:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement