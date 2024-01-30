Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

VAN - Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı merkeze uzak mahalle yollarını ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar bütünleşen evler dronla seyrine doyum görüntülerin çıkmasında neden olurken, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.