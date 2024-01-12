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Van'da Kar Yağışı Yolları Kapattı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Yolları Kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Bahçesaray'ın kırsal mahallelerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Besicilik yapanlar hayvanlarını kar üzerinde otlattı. Van genelinde 53 mahalle ve 71 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için yoğun çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 22 gündür kapalı tutuluyor.

Van\'da Kar Yağışı Yolları Kapattı
12.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:13
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VAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği Bahçesaray'ın kırsal mahallerinde kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Bölgede besicilik yapanlar, küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde otlattı. Zaman zaman etkili olan tipi de besicilere zor anlar yaşatıyor. Diğer yandan Van genelinde 53 mahalle ve 71 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 124 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 gündür kapalı tutuluyor.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA
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