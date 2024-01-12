Van\'da Kar Yağışı Yolları Kapattı

VAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği Bahçesaray'ın kırsal mahallerinde kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Bölgede besicilik yapanlar, küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde otlattı. Zaman zaman etkili olan tipi de besicilere zor anlar yaşatıyor. Diğer yandan Van genelinde 53 mahalle ve 71 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 124 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 gündür kapalı tutuluyor.

Behçet DALMAZ/VAN,