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Van'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Van'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i yeniden ulaşıma açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 201 yerleşim yeri yolunun 175'i, Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ancak hala 5 mahalle ve 21 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Van Valiliği ise Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini ve buzlanma, don ve çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Van\'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175\'i yeniden ulaşıma açıldı
26.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:50
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VAN'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Dün 201 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu Van'da, 390 araç ve 618 personel ile yürütülen çalışmalar sonucu 175 yerleşim yeri yolu tekrar ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 5 mahalle, 21 mezra yolu olmak üzere 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Van Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini ve yağışın yarın akşama kadar etkili olacağını duyurdu. Valilik açıklamasında, buzlanma, don ve çığ olaylarına karşı uyarıda da bulunuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da kardan kapanan 201 yerleşim yeri yolundan 175'i yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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