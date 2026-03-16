Van'da Karla Mücadele: 36 Yol Yeniden Açıldı
Van'da Karla Mücadele: 36 Yol Yeniden Açıldı

16.03.2026 09:39
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 65 yerleşim yerinden 36'sının yolu açıldı, 29 yer için çalışmalar sürüyor.

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 65 yerleşim yerinden 36'sının yolu yeniden açıldı. Kapalı bulunan 29 mahalle ve mezra yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Van'ın bazı ilçelerinde iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 mahalle ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 36 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin, kapalı bulunan 29 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçesinde ise kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bildirildi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlatırken, esnaf da küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Kaynak: DHA

