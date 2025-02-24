Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Sonrası 528 Yerleşim Yeri Yeniden Ulaşıma Açıldı

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Van'da 560 yerleşim yerinden 528'inin yolu açıldı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 560 yerleşim yerinden 528'inin yolu yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Van Büyükşehir Beledisi karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Sorumluluk alanındaki 25 ana arter başta olmak üzere kent genelinde çalışma yapan ekipler, 270 araç ve 618 personelle faaliyetlerini yürüttü. Hafta sonu yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri geceli gündüzlü çalışarak, kent merkezinde ve kırsaldaki çalışmalarını bitirme aşamasına getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kent merkezindeki kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Kırsalda da yoğun bir mesai harcayan ekipler, 3 günlük çalışma ile 560 yerleşim yerinden 528'ini yeniden ulaşıma açtı. Ulaşıma kapalı olan 5 mahalle ve 27 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.