Van'da Kaya Parçalarının Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Van'da Kaya Parçalarının Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Van\'da Kaya Parçalarının Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen olayda, sağanak yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları çobanların üzerine düştü. Davut İnçamur hayatını kaybetti, kuzeni Yakup İnçamur yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası zemini yumuşayan dağdan kopan kaya parçaları, yaylada küçükbaş hayvanları otlatan çobanların üzerine düştü. Olayda Davut İnçamur (32) hayatını kaybederken, kuzeni Yakup İnçamur (45) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alacayer Mahallesi'ne bağlı Bekirağa yaylasında meydana geldi. Mahalle sakinlerine ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlatmak için yaylaya götüren kuzen çobanlar Davut ve Yakup İnçamur, akşam saatlerinde hayvanları mahalleye geri getirirken dağlık alanda üzerlerine kaya parçaları düştü. Olayda 2 çocuk babası Davut İnçamur olay yerinde hayatını kaybederken, 4 çocuk babası Yakup İnçamur ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı çoban, ekipler tarafından Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen çobanın cenazesi ise otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Kaya Parçalarının Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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