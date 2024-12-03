Van'da Kış Gerçekleşti: Dereler Dondu

Van'da dereler dondu ağaçlar kırağı tuttu
VAN - Van'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hafta yağan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, irili ufaklı dereler, sulak alanlar ile Erçek Gölü'ne dökülen tatlı su alanları dondu.
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