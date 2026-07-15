Van'da Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı olan Van, kültür ve sanat dolu etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Van'ın köklü üretim kültürünü yansıtan eserler, Geleneksel El Sanatları Sergisi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İkinci kez Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen sergide, savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara kadar kentin zengin el sanatları mirası sergileniyor.

Giyim ve nakış ürünleri, deri çalışmaları ile halı ve kilimlerin de yer aldığı sergi, geleneksel üretim kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen atölyeler de katılımcılara hem öğrenme hem de uygulama imkanı sunuyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki Takı Tasarım Atölyesi'nde ziyaretçiler, doğal taşları kullanarak kendi takılarını tasarladı.

Van Müzesi'nde gerçekleştirilen Keçe Atölyesi'nde ise keçenin üretim süreci, kullanım alanları ve Türk kültüründeki yeri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle keçe yapımını yakından gözlemleyerek kullanılan teknikleri deneyimleme fırsatı buldu.

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide de yazar Ömer Aytaç Aykaç, okurlarıyla bir araya geldi. "Edebi Gazetecilik" başlıklı etkinlikte edebiyat ile gazetecilik arasındaki ilişki, yerel basının gelişimi ve edebi gazeteciliğin günümüzdeki yeri ele alındı.

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ada'nın Dünyası Mavi Kapılı Ev" etkinliğinde çocuklar, kitap okuma, yaratıcı drama ve resim atölyelerine katıldı.

Sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Van Kültür Yolu Festivali, 19 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.