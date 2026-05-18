Van'da Müzeler Günü: Kültür Birleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Müzeler Günü: Kültür Birleştiriyor

Van\'da Müzeler Günü: Kültür Birleştiriyor
18.05.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasıyla Müzeler Günü programı düzenlendi.

Van'da "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasıyla Müzeler Günü programı düzenlendi.

Van Müze Müdürlüğünce müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Müze Müdürü Bülent Demir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu'da müzeciliğin temellerinin Selçuklular döneminde atıldığını belirten Demir, bu anlayışın bulunan eserlerin Eski Konya'nın yer aldığı höyüğü çevreleyen surların etrafına düzenli şekilde dizilmesiyle başladığını ifade etti.

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra ele geçirilen eserler için sarayda özel bir bölüm ayırmasının ve Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sonrası kutsal emanetler başta olmak üzere birçok eseri saraya getirmesinin, Türk müzeciliğinin gelişimine önemli katkı sağladığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı müzelerimiz içinden bazılarının Avrupa'da yılın müzecilik ödülünü alması, ülkemizde çağdaş müzecilik anlayışının zaman içinde ne denli geliştiğinin çok açık bir göstergesidir. Bu yılın Müzeler Günü teması olan 'Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor' anlayışı, günümüz dünyasının en önemli gerçeklerinden birine dikkati çekmekte, kültürün, sanatın ve tarihin insanları bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Günümüz dünyası, yaşanan savaşlar, göçler, kültürel ayrışmalar, ekonomik eşitsizlikler ve iletişim kopukluklarıyla zor bir dönemden geçerken, müzeler insanları ortak bir geçmiş etrafında buluşturan en güçlü kurumlardan biri haline gelmekte, kültürün, sanatın ve tarihin insanları bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha bizlere göstermektedir."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu ise bu yıl Müzeler Haftası'nın "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasının oldukça güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti.

Bugünün dünyasında, insanları birbirine yaklaştıran ortaklıklardan çok, ayıran çizgilerin daha görünür hale geldiğini ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir dünyada müzelerin nasıl birleştirici bir rol üstlenebileceği üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bence bunun cevabı, müzelerin yalnızca geçmişi sergileme mekanları olmamasında saklı çünkü müzeler bize insanlık tarihinin aslında sandığımız kadar keskin sınırlarla ilerlemediğini hatırlatan mekanlardır. Bir sanat eserine, bir mimari parçaya ya da arkeolojik bir buluntuya dikkatle baktığınızda çoğu zaman yalnızca ait olduğu kültürü değil, başka kültürlerle kurduğu ilişkileri de görürsünüz. Bir seramik formunda uzak coğrafyaların etkileriyle karşılaşabilir, bir bezeme anlayışında kültürel dolaşımın izlerini okuyabilirsiniz. Küçük bir buluntu bile düşündüğünüzden çok daha geniş temas ağlarını işaret edebilir."

Sunumlarla devam eden programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Müzeler Günü: Kültür Birleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:34:38. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Müzeler Günü: Kültür Birleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.