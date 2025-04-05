Van'da Nisan'da Kar Yağışı

Van'da lapa lapa kar yağıyor

VAN - Van'da çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ilk haftasına geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı.

Van şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde etkili oldu. Kışlık lastiklerini çıkarıp yazlıkları takan sürücüleri hazırlıksız yakalandıkları kar yağışında olumsuzluk yaşadılar. Çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ilk haftasına geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı.