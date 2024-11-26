Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AC 064 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan R.K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yolda önlem alan polis ekipleri, kontrollü olarak trafik akışını sağladı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Otomobil Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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