Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van\'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları şüphesiyle 19 kişi yakalandı ve hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

04.03.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında 26 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Van, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
    11:11 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda durdurulan araçta yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı ve tutuklandılar.

  • Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 727 Adet Ecza Hap Ele Geçirildi
    11:11 Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 727 Adet Ecza Hap Ele Geçirildi

    Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 727 adet ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il merkezinde Y.A.'nın yapılan üst aramasında 727 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

  • D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak
    11:11 D8 Genel Sekreteri: Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak

    Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, 'Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak.' dedi. Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, 'Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli.' dedi.

  • Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak
    11:10 Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Güler, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya da yanıt vererek, Bakanlığın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışması olmadığını ifade etti.

  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Çalınan 40 Otomobili Yediemin Otoparkına Çekti
    11:10 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Çalınan 40 Otomobili Yediemin Otoparkına Çekti

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, farklı ilçelerde çalınan 40 otomobili yediemin otoparkına çekti. Çalınan araçlar havadan görüntülenirken plaka tespiti yapılarak sahiplerine geri verilecek.

  • Konya Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi
    11:09 Konya Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi

    Konya Ticaret Odası (KTO)'nın Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuk olarak katıldı. Konya iş aleminin temsilcileriyle bir araya gelen belediye başkanları, iş alemi ve bediyelerin Konya için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak ev sahipliğinden dolayı Konya Ticaret Odası'na teşekkür etti.


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:47 Kazakistan’da şiddetli deprem Kazakistan'da şiddetli deprem
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKK’nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 11:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement