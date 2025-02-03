Van'da PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

Güncel

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.