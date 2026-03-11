Van'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Ramazan Etkinlikleri

Van\'da Ramazan Etkinlikleri
11.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, Hüsrev Paşa Camisi'nde ramazanın maneviyatını yaşarken, milli değerler öğreniyor.

Van'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler, ramazanın maneviyatını, tarihin izlerini taşıyan Hüsrev Paşa Camisi ve Külliyesi'nde yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Van'da öğrencilerin paylaşma bilincinin artırılması, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Renkli etkinliklerin düzenlendiği okullardaki anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Van Kalesi eteklerinde bulunan ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hüsrev Paşa Camisi ve Külliyesi'ne geliyor.

Ramazanın maneviyatını tarihi camide yaşayan öğrencilere, imam ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından ramazanın önemi ve yerleşkenin tarihi hakkında bilgi aktarılıyor.

"Camiler her zaman çocukların sesleriyle neşelensin"

Koyuncu, AA muhabirine, ramazan boyunca çocukları camide ağırladıklarını söyledi.

Çocukların ramazanı dolu dolu geçirdiğini belirten Koyuncu, "Ramazan boyunca hiç durmadık. Çocuklarla ilgileniyoruz. Çocukları çok seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Çocuklar gerçekten camiyi seviyor. Burada saygıyı, dua etmeyi, ailesine ve öğretmenine nasıl saygılı davranacağını sevinçli bir şekilde öğreniyorlar." dedi.

Çocukların camide kaliteli zaman geçirdiğini dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Camide çocuklara Peygamber efendimizden örnekler veriyoruz. Bir konuyu anlatacağımız zaman tatlı dille ve eğlendirerek anlatıyoruz. Burada birlikte ilahiler söylüyoruz. Çocukların sevinçlerini görüyoruz. Camiler her zaman çocukların sesleriyle şenlensin. Şu an camimiz çok güzel çünkü çocuklarımızın sesleri var."

Öğrencilerden Zeynep Asrın ise "Evde sevdiğim ilahiyi açıyorum, söylüyorum. Daha önce camiye gitmiştim fakat bu camiye hiç gelmemiştim. Bu camiyi çok sevdim. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Arkadaşlarımla cami ve buradaki tarih hakkında bilgiler edindik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Cami, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:19:05. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.