Van'da sahil yolunun ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesince geçen yıl ilk etabı tamamlanan sahil yolunun ikinci etap çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kilometrelik ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan İpekyolu Caddesi'ne kadar devam eden 3 kilometrelik bölümde, yarma, dolgu, reglaj, altyapı, üstyapı ve drenaj hattı çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, sahil yolunun son etabında yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan sonraki alan da rekreasyon çalışması da yapmayı planlıyor.