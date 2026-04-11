Savaşın Gölgesinde Van: İranlı Turistlerin Yokluğu Ekonomiyi Vurdu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, İran'dan gelen turistlerin yokluğu nedeniyle büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Şehir ekonomisinin büyük kısmı hizmet sektörüne dayalıyken, savaş dolayısıyla ithalat ve hizmet sağlama zorlukları, esnafın borçlanmasına ve işletmelerin zarar görmesine yol açıyor.

Van, Türkiye'de savaştan en çok etkilenen il oldu. Kapıköy Sınır Kapısı'nda İran'dan gelenlerin sayısında artış olsa da, savaş uzadıkça belirsizlik arttı ve Türkiye'de çalışma izni olan bazı İranlılar Van'a geldi. Pergah gibi İranlılar, Urmiye'deki zor koşullardan kaçarak Van'da çalışmaya başladı, ancak birçok İranlı, savaşın kendi savaşları olmadığına inanarak topraklarını terk etmiyor.

Van'ın en büyük gelir kapısı İranlı turistlerdir; kent ekonomisinin yüzde 63'ü hizmet sektörüne dayanıyor ve İranlı turistler yıllık 350 milyon doları aşan katkı sağlıyor. Ancak savaş nedeniyle bu yıl Nevruz tatilinde turist sayısı geçen yıla göre yüzde 90 azaldı, Van sokakları boş kaldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026 için hedeflenen bir milyon turist hedefi belirsizliğe girdi.

İranlı turistlerin yokluğu, tekstil, otelcilik ve eğlence sektörlerini derinden etkiledi. Esnaf, hazırlıklar için kredi çekip borçlandı ve birçok işletme kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya. Van'da otel sayısı artmış olsa da, turizmci Murat Beyaz, merkezi hükümetten destek çağrısında bulunuyor. Savaş, İranlıların canlandırdığı gece kulüpleri ve estetik merkezlerini de vurdu, müşteri sayısında büyük düşüş yaşandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:52:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.