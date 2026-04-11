Savaşın Gölgesinde Van: İranlı Turistlerin Yokluğu Ekonomiyi Vurdu

Van, Türkiye'de savaştan en çok etkilenen il oldu. Kapıköy Sınır Kapısı'nda İran'dan gelenlerin sayısında artış olsa da, savaş uzadıkça belirsizlik arttı ve Türkiye'de çalışma izni olan bazı İranlılar Van'a geldi. Pergah gibi İranlılar, Urmiye'deki zor koşullardan kaçarak Van'da çalışmaya başladı, ancak birçok İranlı, savaşın kendi savaşları olmadığına inanarak topraklarını terk etmiyor.

Van'ın en büyük gelir kapısı İranlı turistlerdir; kent ekonomisinin yüzde 63'ü hizmet sektörüne dayanıyor ve İranlı turistler yıllık 350 milyon doları aşan katkı sağlıyor. Ancak savaş nedeniyle bu yıl Nevruz tatilinde turist sayısı geçen yıla göre yüzde 90 azaldı, Van sokakları boş kaldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026 için hedeflenen bir milyon turist hedefi belirsizliğe girdi.

İranlı turistlerin yokluğu, tekstil, otelcilik ve eğlence sektörlerini derinden etkiledi. Esnaf, hazırlıklar için kredi çekip borçlandı ve birçok işletme kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya. Van'da otel sayısı artmış olsa da, turizmci Murat Beyaz, merkezi hükümetten destek çağrısında bulunuyor. Savaş, İranlıların canlandırdığı gece kulüpleri ve estetik merkezlerini de vurdu, müşteri sayısında büyük düşüş yaşandı.