Van\'da Sınırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da sınır hattında yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sınır birliklerinin, vatanın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 çuval içerisinde toplam 290 bin 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadesi kullanıldı.