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Van'da soğuklar donduruyor: Sıhke Göleti buz tuttu, buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düşmesi nedeniyle Sıhke Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

VAN - Van ve çevresinde son bir haftadan buyana etkili olan soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düşmesi nedeniyle Sıhke Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Sıhke Göleti olmak üzere birçok baraj ve derelerin yüzeyi tamamen donmasına neden oldu. Gece hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Van'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Van Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti'nin yüzeyi ile birçok irili ufaklı dereler tamamen dondu. Buz tabakasının üzerini yağan karın da kaplamasıyla ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

Öte yandan hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, evlerin çatılarında 1.5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.