Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 9 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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