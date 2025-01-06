Van'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 9 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.