Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK ve bir FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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