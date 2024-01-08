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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
08.01.2024 - 11:01,
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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-7 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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