Van\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-7 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.