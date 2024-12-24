Van'da Tıraş Korkusuna Oyunlu Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Tıraş Korkusuna Oyunlu Çözüm

Van'da kuaför salonu, çocukların tıraş korkusunu yenmeleri için oyun alanı oluşturdu.

24.12.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da çocukların tıraş korkusuna eğlenceli çare

Van'da tıraş korkusu olan çocuklar için oyun alanı oluşturuldu

VAN - Van'da bir kuaför salonu işletmecisi, çocukların tıraş korkusunu yenmesi için dükkanını oyun parkına dönüştürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan kuaför salonunda, çocukların tıraş sırasında yaşadığı stresi azaltmak için renkli bir oyun alanı oluşturuldu. Salon, çocukların dikkatini dağıtacak çeşitli oyuncaklar ve oyun ekipmanlarıyla donatıldı. Aileler, çocuklarını bu özel kuaför salonuna getirerek korkmadan ve ağlamadan tıraş olmalarını sağlıyor. Özellikle özel çocuklar ve tıraş korkusu olan minikler, eğlenceli bir ortamda keyifle tıraş olmanın tadını çıkarıyor.

"Oyun ve eğlenceyle korkularını yeniyorlar"

Konuya ilişkin konuşan kuaför işletmecisi Çiğdem Demir, özellikle özel çocuklar ve tıraş fobisi yaşayan çocuklar için böyle bir ortam hazırladıklarını belirtti. Demir, "Çocukların genelinde maalesef tıraş korkusu var. Burada birbirleriyle oyun oynadıkları zaman ya da tıraş olan başka bir çocuğu gördüklerinde biraz daha rahatlamış oluyorlar. Zamanla da bu korkularını yenmiş oluyorlar" dedi.

"İl dışından gelenler oluyor"

Tıraş korkusunun birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğini ve bu durumu anlamanın dışarıdan bakıldığında kolay olmadığını dile getiren Demir, "Oyuncaklar, oyun alanları ve bizlerin çocuklara yaklaşımı onların kaygılarını azaltıyor. Aileler salonumuzdan oldukça memnun ve hatta farklı şehirlerden dahi bize gelenler oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kuaför, Güncel, Eğitim, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Tıraş Korkusuna Oyunlu Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Tıraş Korkusuna Oyunlu Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.