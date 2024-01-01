Van\'da Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından 359 bin 697 vatandaş bilgilendirildi

Van'da Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince geçen yıl "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 359 bin 697 vatandaş çeşitli konularda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi yürütüldü.

Bu kapsamda, 184 bin 571 kişi genel güvenlik ve trafik kuralları, bilinçli internet kullanımı, arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, KADES, UYUMA aplikasyonu ile acil yardım konularında bilgilendirildi.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında 80 bin 91 kadına, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla 35 bin 129 erkeğe bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca 59 bin 906 vatandaşa da uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmek için hazırlanan UYUMA projesi tanıtıldı.