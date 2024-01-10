Van'da bin bir emekle üretilen bağlamalar yurt dışına gönderiliyor

Van'da üretilen bağlamalar 3 ülkeye gönderildi

VAN - Van'da müzik aletleri imalatçısı 58 yaşındaki Tevhid Topal, uzun yıllardır bin bir emekle ürettiği bağlamaları yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Babasından devraldığı bağlama imalatı mesleğini 1992 yılında bölgeye tanıtan Tevhid Topal, uzun uğraşlar sonucu özel sipariş üzerine ürettiği bağlamları ülkenin dört bir yanına gönderiyor. Sabır gerektiren mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteren Tevhit usta, açtığı kurslarla da özel dersler veriyor. Son günlerde bağlama imalatında yoğun bir mesai yapan Tevhid usta, taleplere de yetişemiyor. Atölyesinde imalat çalışmalarını sürdüren Tevhit usta, üretimini yaptığı bağlamalarını Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

"Her zaman bir meslek aşkıyla çalıştım"

İHA muhabirine konuşan bağlama ustası Tevhid Topal, 12 yaşlarında mesleği babasının yanında öğrenmeye başladığını belirtti. Erzurum'un ardından 1992 yılında Van'a yerleştiğini ve mesleğini burada sürdürdüğünü anlatan Topal, "Bu işe karşı her zaman bir meslek aşkıyla çalıştım. Son zamanlarda bağlama üretimi konusunda kurslar veriyorum. Atölyede öğrenciler yetiştiriyorum. Sabırlı değilseniz ve ağaçlarla uğraşmayı sevmiyorsanız bağlama yapamazsınız. Bu işi seri üretimle yapanlar var ama ben ayda en fazla iki bağlama üretebiliyorum. Dolayısıyla ortaya mükemmel ürünler çıkıyor. Şu an 25-30 yıllık bağlamalarım piyasada dolaşıyor" dedi.

Ürettiği bağlamaları gönderdiği yerde büyük ilgi gördüğünü ve bir süre sonra yeni siparişler aldığını dile getiren Topal, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da özel siparişler aldığını kaydetti.

Çırak olarak başladığı meslekte 10 yıla aşkın bir süredir usta olmak için gayret gösterdiğini ifade eden Fırat Turan ise mesleğin kaybolmaya yüz tutmaması için uğraş verdiklerini söyledi.