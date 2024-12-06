Van'da 2 kişi, üzerleri ve eşyalarına sakladıkları uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ferit Melen Havalimanı'nda tespit edilen iki şüphelinin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Uyuşturucu ile Uçuş Engellendi - Son Dakika
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