Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Kokain Ele Geçirildi

09.05.2026 21:34
Van'ın Gevaş ilçesinde 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Van ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 16 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

