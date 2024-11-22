Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15-21 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 40,35 gram esrar, 40,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,50 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 40 şüpheliden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 38'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika
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