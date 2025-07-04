Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 27 Haziran-3 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 35,71 gram esrar, 281,68 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap, 2,2 gram sentetik kannabinoid ve 1,29 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 40 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.