Van'ın Muradiye ilçesinde vincin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Muradiye-Van kara yolunda T. E. idaresindeki 65 NZ 772 plakalı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait vinç, kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Vinç Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
