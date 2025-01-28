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Van'da Yardımsever Tamirci

71 yaşındaki Muhittin Deniz, çöpten topladığı ayakkabıları tamir edip ihtiyaç sahiplerine veriyor.

28.01.2025 22:18
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Van'ın yardımsever tamircisi: Çöpten ayakkabı toplayıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

VAN - Van'da 54 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki Muhittin Deniz, çöpte bulduğu eski ayakkabıları tamir ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve 10 nüfuslu ailesini bu meslekle geçindiren Muhittin Deniz, çocuk yaşta başladığı ayakkabı tamirciliğini bugün de aynı heyecanla sürdürüyor. Çöpte bulduğu kullanılmaz durumdaki ayakkabıları tamir eden Deniz, bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriyor.

Küçük dükkanında fedakarlık örneği sergileyen Deniz, hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de yardıma muhtaç insanlara umut oluyor. Ancak son zamanlarda yaşadığı durum kendisini üzüyor. Ayakkabı tamircisi Deniz, eskiden dükkanına gelip ayakkabıları alan ihtiyaç sahiplerinin artık gelmemesine anlam veremiyor.

"Çöplerden bulduğum ayakkabıları getiriyorum"

İHA muhabirine konuşan ayakkabı tamircisi Muhittin Deniz, işe ilk başladığında duvar diplerinde ayakkabı tamiri yaptığını belirtti. Şimdi ise 2 metrekarelik dükkanında bu mesleği sürdürdüğünü ifade eden Deniz, "Sabah belli saatlerde dükkanı açıyorum ve akşam namazını kılıp dükkanı kapatıyorum. Burada ayakkabıları değerlendiriyoruz. Fakir olanlara da ayakkabıları veriyoruz. Çöplerden bulduğum ayakkabıları getiriyorum. Bazen de ihtiyaç sahiplerine vermem için ayakkabı getirenler oluyor. Getirilen ayakkabıların tamirini yapıyoruz" dedi.

"Gelip buradan alıp götürsünler, niye bu kadar masrafa giriyorlar"

Daha önceleri ihtiyaç sahiplerinin kendisinden bu ayakkabıları ücretsiz temin ettiğini, ancak bu kişilerin artık gelip ayakkabı almadıklarını dile getiren Deniz, "Gelen-giden, soran yok. Hatta bu kişiler rencide olmasın diye üzerine 'satılık' da yazdım. Durumu kötü olan olur gelip almak ister, hangisi sana olursa al götür diyeyim. Ama maalesef o da yok. Adam diyor ki fakirim, işim yok. Ancak gidip 2 bin liraya ayakkabı alıyor. Gelip buradan alıp götürsünler niye bu kadar masrafa giriyorlar" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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