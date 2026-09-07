Van\'da yaylacıların eylülde bile geçtiği kar tünellerinde belediye temizlik başlattı

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaylacılar, eylül ayına rağmen erimeyen kar kütlelerinin oluşturduğu 30-40 metre uzunluğundaki tünellerden geçerek yaylalardaki hayvanlarının bakımını yapıyor.

İlçede bu yıl etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yüksek kesimler, yaz aylarına rağmen halen karla kaplı bulunuyor.

Kışın yolları sık sık kapanan ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yaklaşık 2 bin 600 metre rakımlı yayla yolunda, uzunlukları 30-40 metreyi bulan 6 kar tüneli yer alıyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan mahalle sakinleri, sarp ve kayalık arazi nedeniyle yaylalara ulaşımda en elverişli güzergah olan vadide, at ve eşekleriyle kar tünellerinden geçerek yolculuk yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de doğal olarak oluşan kar tünellerindeki çökme riskini önlemek ve yaylacıların ulaşım güzergahını güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgeye gelen 7 kişilik ekip, vadilerdeki kar kütlelerini iş makinesiyle temizlemek için çalışma yürüttü.

"Yaylalarımıza daha konforlu bir şekilde araçlarla gideceğiz"

Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, besicilerin yaylalardaki hayvanlarının bakımını ve sağımını yapmak için kar kütlelerinin altından geçerek yaylalara ulaştığını söyledi.

Kar tünellerinden geçmenin riskli olduğunu belirten Kayan, bu nedenle Van Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını ifade etti.

Ekiplerin bölgede çalışma başlattığını ifade eden Kayan, şunları kaydetti:

"Yaylaya çıkan berivanlarımız (süt sağan kadınlar), kar kütlelerinin oluşturduğu tünellerden geçiyor. Berivanlarımız artık araçlarına binip risksiz bir şekilde yaylaya gidecek. Bu çalışmalar için Van Büyükşehir Belediyesine ve Valimize teşekkür ederim. Şantiye şefimiz ve şube müdürümüz de burada. Yaylacılarımız riskli, sıkıntılı bölgelerden geçiyor. Yaylaya ulaşmak için at ve eşekleri kullanıyorlar. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin desteğiyle bu engeli aşacağız. Yollarımız açılacak. Yaylalarımıza daha konforlu bir şekilde araçlarla gideceğiz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Riskli yolculuğu ortadan kaldırmak için karı temizliyoruz"

Karla mücadele çalışmalarını yerinden inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırsal Şube Müdürü Reşat Yılmaz ise "Yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazı noktalar karla kaplı. Bunları iş makineleriyle temizliyoruz. Yaylacılar kar tünellerinin içinden geçiyordu. Çok riskli bir yolculuk. Biz de bu riskli yolculuğu ortadan kaldırmak için karı temizliyoruz." dedi.

"Yollardaki kar kütlelerini temizliyoruz"

Şantiye Şefi Abdullah Karca da besicilerin ve yaylacıların hayvanlarının bakımını ve sağımını daha rahat yapabilmesi, yaylalara daha güvenli ulaşabilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Yüksek rakım nedeniyle eylül ayında dahi bazı bölgelerde kar kütleleriyle karşılaştıklarını anlatan Karca, "Berivanlarımızın ve yaylaya giden vatandaşlarımızın yolunu açtık. Bazı noktalarda büyük kar kütleleri bulunuyordu. Yaylacılar, geçit olmadığı için kar kütlelerinin oluşturduğu tünellerden geçiyordu. Bu da onlar için riskli bir yolculuk oluşturuyordu. Yollardaki kar kütlelerini temizliyoruz." diye konuştu.