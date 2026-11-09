Van'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitim bir gün yapılmayacak

Van'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitim bir gün yapılmayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen süren kar yağışı nedeniyle Çaldıran ve Muradiye'nin ardından Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba'da da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İlçe kaymakamlıkları kararın yoğun kar ve buzlanma nedeniyle alındığını belirtti.
VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA
Van'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle Çaldıran ve Muradiye ilçelerinin ardından Erciş, Gürpınar ve merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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