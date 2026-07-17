Van'da Yükümlüler Okulları Yeniliyor - Son Dakika
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Van'da Yükümlüler Okulları Yeniliyor

Van\'da Yükümlüler Okulları Yeniliyor
17.07.2026 11:50
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Denetimli serbestlikteki bireyler, yaz tatilinde okulları boya, bakım ve temizlikle hazırlıyor.

Van'da denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okullarda yürüttükleri boya, badana, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla eğitim kurumlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek edinmeleri, topluma yeniden kazandırılmaları ve kamu yararına çalışarak cezalarını infaz etmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, 10 yükümlü okulların bakım ve onarımında görev alıyor.

Son iki yılda yarıyıl ve yaz tatillerinde kentteki 20 okulda boya, badana, onarım ve temizlik çalışması yapan yükümlüler, bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor.

"Yükümlülerimizin büyük emeği var"

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli Ümit Yıldız, AA muhabirine, yaz tatillerinde okulların bakım, onarım ve boya çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, amaçlarının yalnızca fiziki iyileştirme yapmak olmadığını söyledi.

Yükümlülerin kamu yararına hizmet kapsamında toplumla bağlarını güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırılmalarını hedeflediklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yükümlülerimizin büyük emeği var. Yeni nesillerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okulların boyasını ve çevre temizliğini gerçekleştiriyorlar. Son iki yılda yaklaşık 20 okulun boya, tadilat ve çevre temizliği çalışmalarını tamamladık. Bu yıl da ihtiyaçlar doğrultusunda okullardaki çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Yaklaşık 13 gündür bir okulda çalışma yürütüyoruz. 13 sınıfın boya ve onarımını tamamladık. İki vardiya halinde 10 yükümlüyle çalışma yürütüyoruz."

Onarım çalışmasının yürütüldüğü Vankulu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Erçiftçi ise "Okulumuzun onarılmasına önemli katkı sağlıyorlar. Bakım, onarım, alçı ve boya çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütüyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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