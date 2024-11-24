Van'da Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

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Van'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Mavi Gölün İnci Çocukları" ÇOGEP 2024 Projesi kapsamında öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet müdürlüğü yerleşkesinde yapılan turnuvaya 90 öğrenci katıldı.

Mangala, Reversi ve Pentago alanlarında yarışan öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilere günün anısına hediye verildi.