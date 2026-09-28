Van'daki havalimanında 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'daki havalimanında 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Van\'daki havalimanında 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de başlattığı çalışma kapsamında Ferit Melen Havalimanı'nda bir kişinin valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan kişi, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAN'da polis ekiplerinin havalimanında şüpheli bir kişinin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, valizde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını yapan şüphelilere yönelik 23 Eylül'de ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli bir kişinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada valizde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Van Emniyet MüdürlüğüNarkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaGüncelEylülVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'daki havalimanında 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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