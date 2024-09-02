Van'daki işçilerin eylemi 4 aydır devam ediyor - Son Dakika
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Van'daki işçilerin eylemi 4 aydır devam ediyor

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 4 aydır devam ediyor. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 4 aydır aralıksız sürdürüyor.

02.09.2024 19:39
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Van'daki işçilerin eylemi 4 aydır devam ediyor

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 4 aydır devam ediyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 4 aydır aralıksız sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi.

"Bugüne kadar hiçbir olumlu gelişme olmadı"

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, 4 aydır İpekyolu Belediyesi binası önünde işten çıkarılan işçiler için eylem yaptıklarını belirtti. Okulların açılmasıyla birlikte işçilerin yeni mağduriyetlerinin başladığını ifade eden Başkan Akdeniz, "Bu insanların aileleri, çoluk çocukları var. Dolayısıyla okula gidecek çocukları var. Zaten 4 aydır bunlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu çadırda işlerine geri dönmeleri için bizimle beraber mücadele veriyorlar. Biz 4 ay içerisinde tüm siyasilere, belediye yetkililerine, arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilsin diye çağrıda bulunuyoruz. Fakat bugüne kadar hiçbir olumlu gelişme olmadı. Buradan yine HAK-İŞ Sendikası olarak işçileri işinden eden belediye başkanlarına tekrardan sesleniyorum; kendi çocuklarınız da var, onlar da okula gidecekler. Pazartesi günü onlarla buradaki insanları bir kıyaslayın. Bu insanlar çoluk çocuğuna kitap, defter, kalem almasın mı evlerine ekmek götürmesinler mi?" dedi.

"Siz bunların derdiyle ilgilenmek zorundasınız"

DEM Partili belediyelerin mahkeme sonuçları olumlu olan işçilerin dosyalarını istinafa taşıdıklarını dile getiren Akdeniz, "Tekrardan uzatmaya gidiyorlar. Burada artık bir gerçek ortaya çıkıyor. Apaçık bir düşmanlık var. Bu düşmanlık kime? Bu insanlar sizin vatandaşınız. Siz bu memleketin belediye başkanıysanız, bunlar sizin vatandaşınız. Siz bunların derdiyle de ilgilenmek zorundasınız. Sizin göreviniz bu değil mi? Vatandaşa hizmet değil mi? Bu insanlar çalışıyordu, sigortaları yatıyordu. İçlerinde hasta olanlar var. Çocuğu ve hanımı kanser olanlar var. Bizler 4 aydır sabırlı bir şekilde bu işçilerin işlerine dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'daki işçilerin eylemi 4 aydır devam ediyor - Son Dakika

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