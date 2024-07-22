Van'daki Muradiye Şelalesi, Sağanak Yağışlarla Coşkulu Akmaya Başladı - Son Dakika
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Van'daki Muradiye Şelalesi, Sağanak Yağışlarla Coşkulu Akmaya Başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı'ndaki Muradiye Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla daha coşkulu bir şekilde akıyor. Şelale, her mevsim farklı bir manzara sunarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken, fotoğraf tutkunları da şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülüyor. Yağışlarla birlikte bulanık bir şekilde akan şelale, dron ile de görüntülendi.

22.07.2024 14:27
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Van'da son günlerde etkili olan sağanakla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akmaya başladı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Fotoğraf tutkunları da debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülüyor.

Yağışlarla bulanık akmaya başlayan şelale, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'daki Muradiye Şelalesi, Sağanak Yağışlarla Coşkulu Akmaya Başladı - Son Dakika

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