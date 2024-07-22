Van'daki Muradiye Şelalesi, Sağanak Yağışlarla Coşkulu Akmaya Başladı

Güncel

Van'da son günlerde etkili olan sağanakla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akmaya başladı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Fotoğraf tutkunları da debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülüyor.

Yağışlarla bulanık akmaya başlayan şelale, dron ile görüntülendi.