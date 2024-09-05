Van Devlet Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Seyirciye Ulaştı - Son Dakika
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Van Devlet Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Seyirciye Ulaştı

Van Devlet Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Seyirciye Ulaştı

Van Devlet Tiyatrosu, 2023-2024 sezonunda toplam 90 bin kişiye ulaşarak başarılı bir sezon geçirdi. Müdür Ferdi Erkmen, gençleri ve çocukları kültür sanatla buluşturarak, köylere seyyar tiyatro ile ulaştıklarını, 5 bin çocuğa tiyatro sergilediklerini ve bir şenlikte 25 binin üzerinde çocuğa tiyatro deneyimi sunduklarını belirtti.

05.09.2024 16:17
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Van Devlet Tiyatrosu'nda 2023-2024 sezonunda 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, yaptığı açıklamada, gençleri ve çocukları, kültür sanatla buluşturduklarını söyledi.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

"2023 2024 sezonu geride bıraktık. Köylerden kente gelemeyenlere seyyar tiyatroyla tiyatro oyunu izlettik. 5 bin çocuğumuza tiyatro sergiledik. Mahallelerde yaptığımız proje ile çocuklarımıza ücretsiz tiyatro izlettik. Düzenlediğimiz şenlikte 11 gün boyunca 25 binin üzerinde çocuğumuza ulaştık. Bu bir ilk oldu. Kaliteli oyuncular, atölyeler, oyunlarla kaliteli bir izleyiciye ulaştık. 90 bin seyirciye ulaştık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Devlet Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Seyirciye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Devlet Tiyatrosu 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Seyirciye Ulaştı - Son Dakika
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