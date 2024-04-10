Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü'nde Emniyet ve Asayişi Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü'nde Emniyet ve Asayişi Sağlıyor

Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü\'nde Emniyet ve Asayişi Sağlıyor

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'ndeki polis sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yeni aldıkları kontrol botuyla göldeki denetimleri artırırken, kaçakçılıkla mücadele, boğulma vakalarını önleme ve doğal hayatı koruma gibi faaliyetlerde de bulunuyor.

10.04.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, tüm teknolojik imkanlarıyla Van Gölü'ndeki polis sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde her türlü yasa dışı olayın önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen şehit Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği kontrol botunun da envantere alınmasıyla hareket kabiliyetini artırdı.

Yaz boyunca Van Gölü kıyılarında devriye görevi ve bilgilendirme faaliyetleriyle boğulma vakalarını önlemeye çalışan ekipler, gölde de botlarıyla tüm deniz araçlarını denetliyor, kaçakçılıkla mücadele ediyor.

Deniz polisleri, ayrıca üreme döneminde inci kefalinin ve göl çevresindeki sulak alanlarda konaklayan kuşların korunmasına yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyor.

Tam donanımlı kontrol botları, tecrübeli personeli ile suya atılan ceset veya delil niteliği taşıyan suç aletlerinin bulunmasında da önemli rol oynayan deniz polisi, aynı zamanda suda kayıp vakalarında da arama çalışmalarına katılıyor.

"Her türlü kaçakçılıkla mücadele ediliyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri ile Su Altı Grup Amirliğinde görevli Komiser Oktay Karaoğlu, AA muhabirine, envantere yeni aldıkları botun 12 metre uzunluğunda ve 900 beygir gücünde olduğunu söyledi.

Irak'ın Musul kentinde 2004'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği botun göldeki ilk seyrini şehit ailesi için yaptığını belirten Karaoğlu, gölde yaşanabilecek kazalara, arama kurtarma ve boğulma olaylarına anında müdahaleye hazır olduklarını dile getirdi.

Van Gölü ve çevresindeki canlıların güvenliğini de yeni ekipmanlarıyla daha iyi sağlayacaklarını vurgulayan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Şubemize tahsis edilen botumuz ile Van Gölü'nde başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadele edilecek. Av yasağının olduğu dönemde balıkçı teknelerinin denetimleri yapılacak olup inci kefalinin korunması için çalışmalar yürütülecektir. Gezinti teknelerinde daha güvenli seyahat için denetimler yapılacak, boğulma vakalarına karşı önleyici emniyet tedbirleri alınacaktır. Van Gölü'nde asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanında doğal hayatı korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır."

Şehit Akbaş'ın ailesi botla Van Gölü'nü gezdi

Görev botuna ismi verilen şehit Başkomiser Nihat Akbaş'ın yakınları da botla Van Gölü'nü gezdi.

Şehidin ağabeyi Lütfü Akbaş, bota kardeşinin isminin verilerek hatırasını yaşatmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Emniyet Müdürlüğümüz bize ve şehit ailelerine her konuda her türlü desteğini vermekte. Allah onlardan razı olsun. Kardeşim Şehit Nihat Akbaş'ın ismini taşıyan bot ile Van Gölü'nü gezdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü'nde Emniyet ve Asayişi Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da Cerrah Mahallesi’nde Binlerce Kişi Toplu Bayramlaşma Yaptı Bursa'da Cerrah Mahallesi'nde Binlerce Kişi Toplu Bayramlaşma Yaptı
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:19 Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 12:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Van Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü'nde Emniyet ve Asayişi Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement