Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 40 Yaralı

Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 40 Yaralı

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede yaklaşık 50 araç karıştı.

10.12.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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VAN-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika

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