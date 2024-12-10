Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Van-Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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