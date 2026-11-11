Van Erciş'te SYDV eski müdürü dahil 5 şüpheli zimmet ve dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika
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Van Erciş'te SYDV eski müdürü dahil 5 şüpheli zimmet ve dolandırıcılıktan tutuklandı

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Van Erciş'te SYDV'de sahte evrak soruşturmasında eski vakıf müdürünün de aralarında olduğu 5 şüpheli zimmet ve nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı. Müfettiş incelemesinde 2025'te dağıtılması gereken 9 bin 540 ton kömür ve 138 ton patatesin ilçeye hiç gelmediği belirlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) eski müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte evrakla Erciş SYDV'de dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin eski vakıf müdürü S.K, vakıf görevlileri M.D, T.B, C.A. ile esnaf M.Z.İ, F.Y. ve Ö.A. hakkında soruşturma başlattı.

Erciş Kaymakamlığının durumu iletmesi üzerine Van Valiliği de iddiaların araştırılması için müfettiş talep etti.

Müfettişlerin incelemeleri sonucu, 2025 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken 9 bin 540 ton kömür ve 138 ton patatesin ilçeye hiç gelmediği belirlendi.

Şüphelilerin mali verilerinin incelenmesi amacıyla 12 Ekim'de Mali Suçları Araştırma Kurulundan talep edilen raporda da şüpheliler arasında yoğun para transferinin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 7 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski vakıf müdürü S.K'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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