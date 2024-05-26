Van Gölü Aktivistleri Derneği Bisiklet Turu Düzenledi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, Geçitbaşı ile Kokarsu köyleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri'nin bulunduğu bölgeye kadar 20 kilometre pedal çevirdi.

Derneğin Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin çok sayıda tarihi yapıya ve doğal zenginliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buradaki güzellikleri hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmak istiyoruz. Güzeldere Menderesleri'ne bisiklet turu düzenledik. Etkinliğimizi 10 üyemizle kuş cıvıltıları, yeşillikler ve çiçekler arasında tamamladık. Bölgedeki güzelliklere dikkati çekmek, turizme katkı sunmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."