Van Gölü'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Van Gölü'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzaklıkta saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Kurtarma ekipleri sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

13.07.2024 00:17
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Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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