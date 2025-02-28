Van Gölü'nde Büyüleyici Buharlaşma - Son Dakika
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Van Gölü'nde Büyüleyici Buharlaşma

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Tatvan'da havanın ısınmasıyla Van Gölü'nde etkileyici buharlaşma görüntüsü oluştu.

28.02.2025 12:35
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Van Gölü üzerindeki yoğun buharlaşma görsel şölen sundu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerindeki yoğun buharlaşma görsel şölen sundu.

Tatvan ilçesinde bir hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından güneş yüzünü gösterdi. Havanın açmasıyla birlikte Van Gölü üzerinde yoğun buharlaşma meydana geldi. Van Gölü'nde "deniz dumanı" olarak da bilinen ve sıcak suyun soğuk hava ile temas etmesi sonucu meydana gelen doğa olayı yaşandı. İlçe merkezinden de gözlemlenebilen bu doğa olayı, zaman atlamalı çekim tekniği ile görüntülendi. Buhar tabakası arasında ilerleyen, Tatvan-Van arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribot ise gölde adeta görsel bir şölen sundu. Çekilen görüntülerde, buharların göl yüzeyi üzerinde dalgalanarak ilerleyişi etkileyici bir manzara oluşturdu.

Tatvanlılar ve doğa fotoğrafçıları için etkileyici bir manzara oluşturan buharlaşma, izleyenleri mest ederken, çekilen görüntüler de bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Büyüleyici Buharlaşma - Son Dakika

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